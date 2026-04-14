Kayseri’de suça sürüklenen çocuk için ERVA ile rehabilitasyon kararı

Kayseri’de suça sürüklenen çocuklara yönelik dikkat çeken bir yargı kararı verildi. Kayseri 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, ilk kez suça karıştığı belirtilen çocuk hakkında tutuklama tedbiri uygulamak yerine rehabilitasyon odaklı bir hüküm kurdu. Mahkeme kararında, çocuğun Kayseri Valiliği himayesinde yürütülen ERVA Spor Okulları Projesi’ne kaydının yapılması ve spor faaliyetlerine düzenli devam etmesi şartı yer aldı. Ayrıca, valilik himayesinde ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen “Sensiz Olmaz” Projesi kapsamındaki sosyal ve eğitsel çalışmalara katılım da karara bağlandı.

Kayseri genelinde 66 mahallede faaliyet gösteren ERVA Spor Okulları’nda yaklaşık 16 bin lisanslı sporcu bulunuyor. Proje ile gençlerin spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

“Sensiz Olmaz” Projesi ise risk altındaki çocukların korunması, suça sürüklenmenin önlenmesi ve suça karışan çocukların yeniden topluma kazandırılması hedefiyle yürütülüyor. Sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler aracılığıyla çocukların toplumsal hayata uyum sağlamaları destekleniyor.

Verilen kararın, ceza yerine rehabilitasyon ve topluma kazandırma yaklaşımını esas alması bakımından örnek teşkil edebileceği değerlendiriliyor.