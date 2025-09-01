Kayseri'de suçlulara karşı aralıksız mücadelenin adı: Gökmen Çiçek

Kayseri, özellikle Vali Gökmen Çiçek döneminde son üç yıldır, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek, engellemek ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen yoğun polis operasyonları ile dikkat çekiyor.

Daha kapsamlı operasyonlar sonucunda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir aylık operasyonlarda, 1211 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1429 şahıs yakalandı ve 348 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son bir ay içinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 40 şahıs yakalandı ve yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca, son bir haftalık süreçte de 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 162 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 133 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 147 şahıs ve yoklama kaçağı olan 39 şahıs ile birlikte toplam 319 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 83'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler tarafından son bir ayda yapılan operasyonlar sonucunda; 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde, 1638 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 91 operasyon kapsamında 142 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken 48 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Vali Gökmen Çiçek'in bu başarılı çalışmaları, Emniyet Genel Müdürleri arasında da takdirle karşılanıyor. Kayseri, suçla mücadeledeki kararlılığı ve etkin uygulamaları ile örnek bir şehir olmaya devam ediyor.