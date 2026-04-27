Kayseri'de Suçluya Geçit Yok: 369 Aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı.

Buna göre; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplam 218 Yıl 7 Ay 28 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 369 şahıs yakalanırken, 94 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

4 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda ise; 1163,44 gram narkotik madde, 77 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 22 operasyon kapsamında 31 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 8 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

400 paket kaçak sigara, 40 adet sikke, 420 adet kaçak parfüm, 140 adet emtia ve 49 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Siber Suçlar ile ilgili 1 operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 120 hesapla ilgili çalışma yapılırken 50 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

24 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 32 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 412 bin TL değerindeki hırsızlık malzemeleri ele geçirilip, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.