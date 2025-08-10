Kayseri'de Sunrooftan çıkarak ateş eden şahısa komik ceza: 4 bin 153 TL
Kayseri'de aracın sunroof kısmından çıkarak ateş eden şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken 4 bin 153 TL cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Hem yolu kapatıp hem silah sıktılar” konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; paylaşıma konu araç ve aracın sunroof kısmından ateş eden şahıs tespit edilerek olayda kullanılan bir adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet kuru sıkı fişek ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca trafik yönünden aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 153 TL cezai işlem uygulandı.