Kayseri’de şüpheli çanta alarmı

Olay, Kayseri Cumhuriyet meydanında meydana geldi. Unutulan paket bomba olma ihtimaliyle paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çantada bomba olma ihtimaline karşı olay yerini güvenlik şeridi içerisine alırken vatandaşları uzaklaştırıldı. Bomba imha ekiplerinin kontrolü şekilde patlattığı paketin içerisinde kıyafet ve ayakkabı çıktı.