Kayseri'de sürücüler en çok bu hataları yaptı
Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda birçok kural dışılıktan dolayı ceza uygulandı. Kayseri'de sürücülerin en çok yaptığı hatalar... İşte ayrıntılar...
Kayseri’de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 571 araç/sürücüye cep telefonu, 498 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 359 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak ve 323 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 101 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 359 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 323 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 571 araç/sürücüye cep telefonu, 18 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 29 araç/sürücüye makas atma, 498 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 9 araç/sürücüye ışık donanımı, 72 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.