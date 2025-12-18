Kayseri'de sürücülerin en fazla yaptığı 3 hata

Kayseri'de trafik ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 446 araç/sürücüye cep telefonu, 291 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de sürücülerin en fazla yaptığı 3 hata

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde: 19 araç/sürücüye modifiyeli araç, 9 araç/sürücüye abartı egzoz, 223 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 33 araç/sürücüye makas atma, 291 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 70 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 5 araç/sürücüye ışık donanımı, 1 araç/sürücüye drift, 145 araç/sürücüye  yüksek sesle müzik, 446 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

