Kayseri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi 1 ölü
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen tırın sürücüsü G.A. hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İncesu ilçesi Garipçe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, tır sürücüsü G.A. hayatını kaybederken yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle devrilen tır yolu kapatırken araç trafiği bir süre aksadı. Tırın yoldan kaldırılması ile birlikte araç trafiğe yeniden açıldı.