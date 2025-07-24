Kayseri'de Sutopu U16 Erkekler Yarı Finale Kalma Maçları yapılıyor
Kayseri ev sahipliğinde Sutopu U16 Erkekler Yarı Finale Kalma Play – Off Müsabakaları Kayseri'de yapılıyor.
Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan U16 Erkekler Yarı Finale kalma Play – Off Müsabakaları Kayseri’de yapılıyor. Müsabakalarda Kayseri Olimpik, Bursa Uludağ Oksijen, ODTÜ, Konya Selçuklu Belediye, ASSK, Dalton Koleji mücadele etti. İlk gün oynanan 3 maçın ardından dün 6 maç yapılan Play – Off müsabakaları bugün oynanacak 6 maçın ardından sona erecek. Burada başarılı olan takımlar yarı finale yükselecek.