Kayseri'de suya 7 zam geldi

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri şehir merkezinde su fiyatı 12 liradan 16 lira 50 kuruşa yükseldi.

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  • 10.07.2023 21:14
  • Güncelleme: 10.07.2023 21:14
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Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mecliste 52 asıl, 42 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

İmar Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan maddelerin görüşüldüğü toplantıda ayrıca KASKİ tarafından hazırlanan 2023 Yılı ücret tarifesi de karar bağlandı. Kayseri şehir merkezinde suyun birim fiyatına %37 zam geldi. Yeni tarifeye göre 12 lira olan su fiyatları 16 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zam oranı oy çokluğu ile kabul edildi.

1ha

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