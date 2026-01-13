Kayseri'de suya zam yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Büyükkılıç; 2026 yılının ülke ve Kayseri’ye hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir yıl olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Yeniay’ın annesi merhume Fatma Yeniay ile Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Menderes Yıldırım’ın kız kardeşi merhume Selvi Tuzcu’ya Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. 2026 yılının ilk meclis toplantısında 41 asıl, 39 ek olmak üzere 80 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste; Kocasinan ilçesi, Mevlana Mahallesi’nde bulunan Hamurculu Sokağı isminin, Şehit Murat Akpınar Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, şehit polis memuruna rahmet dilerken, talep meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. ‘Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ekli listedeki projelerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi kapsamında yapılması için yetki verilmesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü ile ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere yetki verilmesi talebi’ meclis üyelerince görüşüldü.

“Desteğe devam, suya zam yok. En ucuz su bizde”

Başkan Büyükkılıç; ‘KASKİ’mize desteğe devam, suya zam yok’ sözleri ile talebi oylamaya sunarak, Kayseri’nin içme suyu fiyat tarifesinde en uygun olan illerin başında geldiğini kaydetti. Büyükkılıç; "Su fiyatları anlamında 30 büyükşehir içerisinde içilen ve kullanılan yegâne suyumuz ile en uygun su fiyat tarifesinde ikinci sıradayız. En ucuz su bizde" dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir’in tarım ve hayvancılığa destekleri 2026 yılında da sürecek

‘Kayseri’de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla su kullanımını daha verimli hale getirmek için çiftçilere verilen desteklerin 2026 yılında da verilebilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye başkanları, birlikler, çiftçi malları koruma başkanlıkları ve diğer meslek örgütleri ile iş birliği projesi yapılması, yapılacak ortak iş birliği protokolünü/protokollerini imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç veya görevlendirileceği kişiye yetki verilmesi talebi’ de meclis üyelerince karara bağlandı. Talep, oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda önceki dönem ekonomi bakanlarından, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’a vefa örneği gösterildi. Meclise, Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş ismi olarak değiştirilmesi önergesi verildi. Önerge, meclis üyelerince kabul edildi. Meclis üyeleri; Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimini de gerçekleştirdi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.