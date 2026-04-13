Kayseri'de Taksi tarifelerinde Fiyat Artışı
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde taksimetre tarifelerine güncelleme yapılması görüşüldü. Buna göre yapılacak fiyat artışı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan ayı toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 33. Maddede yer alan Kayseri Otomobilciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığı'nın taksimetre tarifelerinde güncelleme yapılması talebinin görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Söz konusu zam talebi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda karara bağlanacak.