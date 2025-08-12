Kayseri'de Taksimetre nasıl hesaplanır?

Kayseri’de taksimetre 50 TL’den açılırken, taksimetre 1 kilometrede 50 TL yazıyor. Cumhuriyet Meydanı’ndan Talas Mevlana’ya gitmek isteyen bir kişinin ortalama ödeyeceği ücret yaklaşık 400-420 TL’yi bulurken, Cumhuriyet Meydanı’ndan Erkilet’e gitmek isteyen kişinin ödeyeceği ücret ortalama 500 TL’yi bulabiliyor.

Taksimetre hesabı şu şekilde yapılıyor:

Taksimetre hesabı ise şu şekilde yapılıyor: Öncelikle gidilecek mesafenin kilometre bilgisi öğreniliyor. Kayseri’de kilometre başına 50 TL yazdığı için mesafe ile bu ücret çarpılıyor ve üzerine 50 TL’lik açılış ücreti ekleniyor.

Örnek hesaplamaya göre; 13 kilometrelik bir mesafe için 13 x 50 TL = 650 TL, açılış ücreti ile birlikte toplam 700 TL ödeniyor.