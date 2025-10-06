Kayseri'de Tarihi Alan I. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescillendi

Toplantıda, hazineye ait 11105 ada 87 parselin bir kısmı ile özel mülkiyete ait 11105 ada 69 ve 92 parselin tamamında yer alan bu tarihi mekanların korunması için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı. Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının yaptığı yerinde inceleme raporları ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda alınan karar, Kayseri'nin kültürel mirasının korunmasına önemli bir katkı sağlayacak.

Kurul, tescil edilen alan için 1/1000 ölçekli kadastral harita ve sit fişinin uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, tapu kayıtlarına "I. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin eklenmesi talimatı verildi.

Kararın ardından, sit alanı içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun belirlediği koruma ve kullanma koşullarının geçerli olacağı ifade edildi. Alan içinde ağıl olarak kullanılan kaya mekanlarının kullanımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin de ilgili idarelerce alınması gerektiği belirtildi.

Mekan içinde bulunan doğal kayadan oyulmuş barınaklar ve kiliseler bulunuyor.

Bu karar, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İlgili kurumların, koruma amaçlı imar planını ivedilikle hazırlaması bekleniyor. Her geçen gün definecilerin tahribatına uğrayan bu mekanın fiili korumaya alınması gerekiyor.