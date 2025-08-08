Kayseri'de Tarihi Basketbol Şöleni: FIBA Onaylı 3x3 Turnuvası

Etkinliğin Detayları

- **Tarih:** 9-10 Ağustos 2025

- **Yer:** Cumhuriyet Meydanı, Kayseri

- **Katılımcılar:** 18 yabancı takım ve 14 Türk takım

- Ülkeler: Sırbistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan, Yunanistan, Azerbaycan, İran

- **Ödüller:** Toplam 240 bin TL

- 1. Ödül: 120 bin TL

- 2. Ödül: 80 bin TL

- 3. Ödül: 40 bin TL

Eğlence ve Spor Bir Arada

Turnuva, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, profesyonel basketbol sahası, 3 taraflı tribünler, canlı yayınlar, DJ performansları ve çeşitli etkinlik alanları ile bir eğlence festivali havasında geçecek. Ayrıca, Anadolu Efes ve Milli Takım’ın ünlü anonsörü Mustafa Özben’in sunumlarıyla etkinlik daha da renklenecek.

Uluslararası Arenada Temsil

Bu organizasyon, Kayseri'nin yanı sıra Türkiye'yi de uluslararası platformda temsil edecek bir fırsat sunuyor. Turnuva şampiyonu, İspanya'da düzenlenecek olan FIBA Dünya Turu Mataró Challenger etabına katılma hakkı kazanacak, bu da Türkiye için bir ilki temsil ediyor.

Kayseri, bu büyük organizasyonla birlikte bir kez daha uluslararası vitrine çıkarken, sporu halkla buluşturma hedefinde önemli bir adım atmış olacak. Tüm sporseverler, bu heyecan dolu iki gün için Cumhuriyet Meydanı’na davet ediliyor.