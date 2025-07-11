Kayseri'de tarihi doku temelinden yeniden vücut buluyor

Kayseri, 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir kent olarak tarihi eserlerini koruma altına alıyor. Tasmakıran Camii'nin restorasyonu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda yürütülüyor.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan yetkililer, caminin deprem sonrası hasar gördüğünü ve bu nedenle kapsamlı bir onarım sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, caminin yanı başındaki çeşmenin de restore edileceği ifade edildi.

Tarihi eserlerin restorasyonunun zaman alıcı bir süreç olduğunu vurgulayan yetkililer, çalışmaların aşama aşama ilerlediğini ve bu süreçte destek veren kurul üyelerine teşekkür etti. Tamamlanan restorasyonun ardından Tasmakıran Camii, hem ibadet hem de kültürel bir cazibe merkezi olarak hizmet vermesi bekleniyor.