Kayseri’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

(RHA)- Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 878 adet tarihi eser el ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesinde yaşayan S.Ö.’nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bu kapsamda şüpheli adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 435 adet sikke ve 443 adet obje olmak üzere toplam 878 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

