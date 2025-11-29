Kayseri'de Tarihi Evlerdeki alkollü mekanlar ailelerin ziyaretine engel oluyor

Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının en önemli yapı taşlarından olan Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki Eski Kayseri Evleri, son dönemde artan alkollü içecek servis eden mekanlar nedeniyle aileler için çekinceli bir hale geldi. Kentin geleneksel yaşamını yansıtan bu tarihi dokuyu çocuklarıyla birlikte gezmek isteyen aileler, artık bu mekanları rahatça ziyaret edemiyor.

Kayseri’nin tarih ve kültür birikimini günümüze taşıyan geleneksel evler, mimarisi ve yaşam alışkanlıklarıyla kentin en önemli değerleri arasında yer alıyor. Taş ve ahşabın hakim olduğu, avlulu bu yapılar, "sofa"ları ve işlemeli odalarıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Ancak bu tarihi atmosfer, bölgede hızla çoğalan alkollü mekanların gölgesinde kalıyor.

Vatandaşlar, ailece vakit geçirmek ve kültürel mirası çocuklarına tanıtmak için tercih ettikleri bu tarihi alanda, artan alkollü mekan sayısından dolayı huzursuzluk yaşıyor. Kayserililer, çocuklarıyla birlikte rahatça gezebilecekleri, kültür turizmine uygun bir ortamın bozulduğundan şikayetçi.

Bu önemli tarihi mekanın, ailelerin de çekinmeden ziyaret edebileceği bir kültür rotası olarak korunması talebi giderek artıyor.