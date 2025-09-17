Kayseri'de Tarihi Gön Han, temellerinden yükseliyor

Tanıtım ve restorasyon süreci hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yapının adeta toprak yığıntısından yeniden vücut bulmasının serüvenini anlattı.

Mülkiyeti Piri Mehmet Paşa Vakfı'na ait olan Gön Hanı, temzilenip restore edilmesi karşılığınde düşük bir kira bedeli ile on yıllığına bu özel vakıftan kiralandı.

Kapısı kilitli olan ve içerisi tam bir virane ve toprak yığını iken hanın bir kısım odaları depo olarak esnaf tarafından kullanılıyor, bazı yerler de kötü amaçlı tiner ve bali kullanıcıları tarafından kullanılıyordu.

3.5 yıl önce Melikgazi Belediyesi'nin büyük bir özveri ve gayretle başlattıığı çalışma ile kapalı çarşı içinden girilebilen Tarihi Gön han içinden 5000 kamyondan fazla toprak ve hafriyat malzemesi dışarı çıkarıldı.

Atık toprak ve malzemelerin dışarı çıkarılması ve restorasyon malzzemelerinin kapalı çarşının dar koridorlarından içeri sokulması gündüz dükkanlar açıkken yapılamadığı için çalışmanın büyük bir bölümü gece yapıldı.

Temel taşları ve tol kemer buluntuları üzerinden restorasyon işlemine başlandı. Elde mevcut bir fotoğraf, canlı bir tanık ve kayıtlı doküman olmadığı için restorasyon işlemleri bazen restorasyon mimarlarının hayal gücüyle şekillendi.

Kayseri Kapalı Çarşı koridorlarından girilebilen ve girişte merdivenle çıkılabilen yaklaşık ikinci katta esnaf camisi olark kullanılan ‘Güngörmez mescidi’ bulunuyor.

Harabe bir mezbelelikten ince bir işçilikle mükemmel bir çalışmayla han odacıkları ve geniş orta meydanı su kuyularıyla beraber ortaya çıkarılmış, orta meydan biraz daha derinlikte Han'ın güney ve batı duvarlarından aşağıda büyük bir L koridor alan restorasyonla ortaya çıkarılmıştır.

Büyük ölçüde tamamlanan restorasyonla beraber önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Han'ın nasıl bir işlevle ziyaretçilere açılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Sucuk ve Pastırma Kenti Kayseri'ye bir ‘Sucuk Pastırma Müzesi’ yakışır elbette. Pastırma Sucuk işlem sürecinin anlatıldığı, çeşitlerinin tanıtıldığı ve damak zevki ürünlerin satıldığı bir müze Kayseri'ye yaraşır.

Aynı zamanda ‘Gön’ adından esinlenilen, deri işleme ve deri ürünlerinin imal edildiği ve satıldığı bir ticari merkeze de dönüşebilir.