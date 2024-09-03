Kayseri'de tarihi karar: Artık yüksek katlı bina yapmak yasak!

Melikgazi Belediyesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren önemli bir değişikliğe giderek, 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme kararı aldı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, Melikgazi’deki tüm ruhsatlar en fazla 10 katlı olarak verilecek ve 15 katlı yapılaşma süreci sona erecek. Belediye meclisinde oy birliğiyle alınan bu karar, kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere bölgedeki inşaat faaliyetlerini yeniden şekillendirecek.

“Melikgazi için bir milat”

Hem şehir estetiğini korumayı hem de sürdürülebilir bir yapılaşma sürecini hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla teknik gerekçe sunulmadığı takdirde, 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürüyoruz. Bu tarihten itibaren Melikgazi’mizdeki tüm ruhsatlar 10 katlı olarak verilecek ve böylece 15 katlı yapılaşma süreci sona erecek. Bu kararı, meclisimizin aldığı en önemli kararlardan biri olarak değerlendiriyorum. Plan notu Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Mağduriyetleri önlemek amacıyla, 1 Ocak 2025’e kadar kat karşılığı anlaşma yapmış arsa sahipleri ve müteahhitlere ruhsat alma süresi tanıyacağız. Bu anlaşmalara sahip olan arsa sahipleri ve müteahhitlerin, 10 kat üzeri olan ruhsatlarını bir an önce almaları ve işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İnşaat alanında mağduriyet bulunuyorsa, karanlık oda çıkması gibi teknik gerekçeler varsa 10 kat üzeri inşaat yapma iznini vereceğiz. Fakat hesaplarımıza göre Melikgazi’nin yüzde 90’lık kısmı 10 katlı yapılarla çözülebilecek durumda. Dolayısıyla herhangi bir sorun beklemiyoruz. Melikgazi’de yeni dönem, 10 katlı binaları geçmeme şartıyla devam edecek inşallah. Bu karar belediyemiz için de geçerli olacak. 2025 yılından itibaren kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere maksimum 10 katlı inşaat yapılara izin vereceğiz. Bu kararı bir milat olarak görüyorum. Belediye meclisimizde aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.