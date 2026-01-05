Kayseri'de Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları

Konservasyon Laboratuvarının Amaçları

- Eser Bakımı: Laboratuvar, müzelerde periyodik bakım gerektiren eserlerin yanı sıra, acil müdahale gerektiren kazı buluntularının bakım, temizlik ve konservasyon işlemlerini gerçekleştiriyor.

- Yerel Koruma: Daha önce Nevşehir Bölge laboratuvarına gönderilen eserler, artık Kayseri'deki bu laboratuvarda korunacak.

- Gelecek Nesillere Taşıma: Laboratuvar çalışmaları, sergi ve depolardaki eserlerin deformasyonlarını önleyerek, bu eserlerin gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Konservasyon Süreci

Konservasyon Uzmanı, süreçteki öncelikli yaklaşımın teşhis olduğunu belirtiyor. Eserlerin korunması için ön inceleme, analizler ve testler yapılarak, bozulmalara neden olan sorunlar tespit ediliyor. Bu tespitler, uygun müdahale yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı oluyor.

Temizlik ve Koruma

Laboratuvar çalışmalarında, temizlik işlemlerinin önemine dikkat çekiliyor. Temizlik, sadece yüzeysel bir işlem değil; eserin kendisi ile üzerindeki bozulmaların ayrımını yaparak, koruma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi, kadim kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.