Kayseri'de Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları

2025 yılı boyunca, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından birçok proje tamamlandı. Melikgazi ilçesinde Koramaz Vadisi Müzesi hizmete açılırken, İncesu ilçesindeki Aziz Eusthatios Kilisesi'nde restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi'nde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bunların yanı sıra, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde de yenileme çalışmaları yapıldı. Melikgazi ilçesi Tavukçu Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmalarıyla mimari projeler tamamlanırken, Şehit Nazım Bey Mahallesi'ndeki tarihi yapının restorasyonu da sona erdi.

Tarihi Mekanların Restorasyonu

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeler arasında Asurlu Tüccarlar Mahallesi'nin yeniden canlandırılması, Çevreş Değirmeni'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi, Tasmakıran Camii ve çeşmesinin restorasyonu ile Kahramanmaraş Boğazkesen Camii ve Develi Abdülilyas Türbesi'nin restorasyonu yer alıyor. Ayrıca, Kayseri Kalesi'nde bir konservasyon laboratuvarı kuruldu.

Kazı Çalışmalarının Önemi

Kayseri'nin farklı bölgelerinde, üniversitelerle iş birliği içinde yürütülen kazı çalışmaları, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor. İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki mozaikli yapı kazı alanında yapılan çalışmalar ve Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresindeki kazılar, dünya çapında bilim insanlarının ilgisini çekiyor. 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen fosiller bu kazılarda ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gelecek Vizyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma hem de doğal güzelliklerini tanıtma vizyonuyla projelerini 2026 yılında da sürdürecek. Bu çalışmalar, Kayseri'nin zengin tarihini ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.