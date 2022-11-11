Kayseri’de ‘Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak’ sempozyumu

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce 11-12 Kasım 2022 tarihleri arasında ‘Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak’ konulu bilgi şöleni düzenlendi. KCETAŞ Konferans Salonu’nda Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam, öğrenciler ve davetliler katıldı. Şölende, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, açılış dersi verdi.

Programın hayırlara vesile olmasını dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Öztürk, takdim edilen beratı Kayseri ve Başkan Memduh Büyükkılıç adına kabul ettiğini ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Kayseri’nin medeniyet şehri olduğunu ifade ederek, “Herhangi bir belediye başkanı, herhangi bir belediyeci ya da imarcı çok büyük binalar, yollar, kavşaklar, bulvarlar yapmış olsa bile o şehrin kadim bir şehir olduğunu ispatlamak için bir yol bulamıyor. Kayseri’de Kültepe-Kaniş’ten çıkan tabletlerle alakalı tarihimize sırtımızı dayamazsak, pergeli koyduğumuzda şehir meydanına; ne kadar kısa mesafe açarsak açalım 10 medrese sayabiliyoruz bu şehirde” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ise, “Şehir kavramının altında aslında medeniyetimizin temel unsurlarını koruyan yapılaşmalar, imarlaşma akla gelmektedir. Kayseri’ye bakacak olursak; kent değil ‘şehir’ diyoruz. Şehrin merkezine bir pergel koysanız pergelin bir ayağını 10 kilometre kadar açsanız tarihle, tabiatla karşılaşırsınız. Anadolunun bağrında Erciyes gibi yüce bir dağın eteğinde Kapadokya gibi büyük kültür merkezinin göbeğinde ticaret, sanayi, spor, turizm, kültür akla gelir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyesi Şahin Güven de şunları söyledi: “Türkiye Yazarlar Birliği, birçok şehirde tarihi ve şehri yaşatmak adı altında o şehre ait birtakım çalışmalar yaptı ve katkı sağladı. Üniversiteler sadece bilgi üreten değil, ürettikleri bilgileri öğrencilerimize ulaştıran yerlerdir.”

Yarın (Cumartesi) da devam edecek ‘Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak’ konulu bilgi şöleni, 3 oturum ile devam etti.