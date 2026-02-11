Kayseri'de Tarım ve Hayvancılığa 119 Milyon TL Yatırım

Su Verimliliği İçin Modern Altyapılar

Kayseri'nin verimli topraklarının su kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla, 28 kapalı sulama tesisi inşa edildi. Bu projeler için toplamda 43 milyon 364 bin TL yatırım yapıldı. Su tasarrufu sağlanırken, kuraklık gibi iklim değişikliği risklerine karşı önemli önlemler alındı.

Kırsal Mahallelerde Sulama Desteği

Kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemek için 4 açık sulama tesisi projesi hayata geçirildi. Bu projelere ayrılan kaynak miktarı 6 milyon 527 bin TL oldu. Açık sulama tesisleri, yerleşimlerin tarımsal faaliyetlerine katkı sağlarken kırsal kalkınmayı da destekliyor.

Su Sorunlarına Kalıcı Çözümler

Köy yerleşimlerinde su temini ve altyapı iyileştirmeleri için 259 farklı lokasyonda drenaj çalışmaları gerçekleştirildi. 65.232 metre boru döşenerek köy çeşmeleri yeniden faaliyete geçti. Bu projeye toplamda 21 milyon 71 bin TL yatırım yapıldı.

Çiftçilere Destek Projeleri

Çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla nohut, mercimek, buğday, arpa ve gübre destekleri sağlandı. Altı ayrı projeyle toplamda 12 milyon 526 bin TL tutarında destek verildi.

Hayvancılıkta Destekler

Hayvancılık potansiyelini geliştirmek amacıyla arı, manda, koyun ve damızlık arı destekleri sunuldu. 13 milyon 62 bin TL’lik yatırımla, üreticilere verilen bu destekler, bölgedeki hayvancılığın kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşan 9.629 vatandaşa yüzde 50 su desteği sağlandı.

Yenilenebilir Enerji ile Destek

Yenilenebilir enerji kullanımıyla hayvancılığın desteklendiği projelerde, güneş enerjili hayvan içme suyu tesisleri için 9 farklı proje başlatıldı. Bu projelere toplamda 9 milyon 728 bin TL yatırım yapıldı.

Su Tekneleri ile Hayvancılığa Katkı

Hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için 565 adet seyyar su teknesi ve 889 adet sabit beton su teknesi üreticilere dağıtıldı. Seyyar su tekneleri projesine 2 milyon 810 bin TL, sabit beton su tekneleri projesine ise 4 milyon 445 bin TL yatırım yapıldı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar, toplamda 119 milyon 52 bin 375,31 TL tutarında kaynak kullanılarak hayata geçirildi. Bu yatırımlar, Kayseri'yi sürdürülebilir ve verimli bir üretim merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.