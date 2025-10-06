Kayseri'de tarıma jeotermal destek: Vali Çiçek Sera OTB alanını inceledi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin tarım potansiyelini 3 kat artırması hedeflenen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) alanında incelemelerde bulundu. Vali Çiçek, Kocasinan ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında devam eden sondaj kuyularını yerinde denetledi. Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, Jeotermal enerjiyle desteklenen bu projenin sürdürülebilir üretim, yüksek verimlilik ve bölgesel kalkınma hedefiyle Kayseri’nin tarımsal vizyonuna güç kattığını belirtti.