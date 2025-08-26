Kayseri'de Tarımda Bir Sezonda İkinci Ürün Sevinci

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Melikgazi'de uygulanan ikinci ürün silajlık mısır ekiminin önemine vurgu yaptı. Böhürler, bu yöntemin çiftçilerin hem ürün çeşitliliğini artırdığını hem de girdi maliyetlerini düşürdüğünü belirtti.

Kayseri'de Tarımda Bir Sezonda İkinci Ürün Sevinci

Kayseri'deki çiftçiler, tarım arazilerinden bir sezonda iki ürün elde etme başarısını göstererek, topraklarının bereketini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Önce arpa hasadı yapan çiftçiler, ardından aynı tarlaya silajlık mısır ekerek ikinci bir ürün elde ediyor. Bu uygulama, verimliliği artırmanın yanı sıra çiftçilere ek kazanç sağlaması bakımından da dikkat çekiyor.

Ziyaret sırasında, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, ikinci ürün uygulamasının sadece ekonomik kazancı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki diğer çiftçiler için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti. Böhürler, bu tür yenilikçi tarım yöntemlerinin Kayseri'deki tarım sektörüne büyük katkı sağladığını vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

954. Yıl önce Bugün Anadolu Türklere Yurt Oldu: Malazgirt Zaferi
954. Yıl önce Bugün Anadolu Türklere Yurt Oldu: Malazgirt Zaferi
Talas'ta Zafer Haftası Coşkusu
Talas'ta Zafer Haftası Coşkusu
TSMF, Erciyes Holding'in çoğu şirketleri ve araçları için ihale düzenleyecek
TSMF, Erciyes Holding'in çoğu şirketleri ve araçları için ihale düzenleyecek
13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı
13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs kaçtı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs kaçtı
Halk yaşam mücadelesi veriyor: Sömürü Çarkları Bankacılık Sektöründen Yana!
Halk yaşam mücadelesi veriyor: Sömürü Çarkları Bankacılık Sektöründen Yana!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!