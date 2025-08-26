Kayseri'de Tarımda Bir Sezonda İkinci Ürün Sevinci

Kayseri'deki çiftçiler, tarım arazilerinden bir sezonda iki ürün elde etme başarısını göstererek, topraklarının bereketini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Önce arpa hasadı yapan çiftçiler, ardından aynı tarlaya silajlık mısır ekerek ikinci bir ürün elde ediyor. Bu uygulama, verimliliği artırmanın yanı sıra çiftçilere ek kazanç sağlaması bakımından da dikkat çekiyor.

Ziyaret sırasında, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, ikinci ürün uygulamasının sadece ekonomik kazancı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki diğer çiftçiler için de örnek teşkil edebileceğini ifade etti. Böhürler, bu tür yenilikçi tarım yöntemlerinin Kayseri'deki tarım sektörüne büyük katkı sağladığını vurguladı.