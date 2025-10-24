Kayseri'de Tarımda Yeni Bir Dönem: Pamuk Üretimi Başlıyor

Kocasinan Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilere alternatif ürünler sunmak için örnek projeler yürütmeye devam ediyor. Yapılan deneme üretimi, şehrin toprak, su ve hava koşullarının pamuk yetiştiriciliğine uygun olduğunu gösteriyor. Geçen yıl kendi fidanlıklarında ekilen pamuklar ile bu yıl Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün bahçesinde yapılan üretim, Kayseri'nin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Bu projeyle, çiftçilere hangi tür ürünlerin yetiştirilebileceği konusunda bilgi verilirken, Kayseri'nin tarımsal üretim alanında yeni fırsatlar sunulması amaçlanıyor. Kocasinan Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen projelerine devam ederek, çiftçilere katkı sağlamaya kararlıdır.