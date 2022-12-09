Kayseri'de tarımın istihdama katkısı düşerken, sanayi ve hizmet sektörleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde toplam işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 12,7 olurken, 2021 yılında bu oranın yüzde 11,7'ye gerilediği görüldü. 3 ilin değerlendirildiği verilere göre aynı dönemde tarımın istihdama katkısı düşerken sanayi ve hizmet sektörlerinde ise arttı.    

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  • 09.12.2022 12:33
  • Güncelleme: 09.12.2022 12:33
Kayseri'de tarımın istihdama katkısı düşerken, sanayi ve hizmet sektörleri arttı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Sayılarla Türkiye TR72 Kayseri – Sivas – Yozgat Kasım 2022’ verileri açıklandı. Birçok konu başlığında istatistiki bilgilerin olduğu rapora göre Türkiye genelinde 2020 yılında işsizlik oranı yüzde 13,1 iken 2021 yılında yüzde 12,0’a düştü. Kayseri’nin de içinde bulunduğu Sivas ve Yozgat illerini kapsayan  (TR72) verilere göre ise 2020 yılında işsizlik oranı yüzde 12,7 iken 2021 yılında yüzde 11,7’ye düştü. 

TR72 bölgesinde iş gücüne katılma oranı ise yüzde 44,8 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 48,4 oranına çıktı. İstihdam oranı ise 2020 yılında yüzde 39,1, 2021 yılında ise yüzde 42,8 olarak gerçekleşti. 

İSTİHDAM; TARIM ALANINDAKİ DÜŞERKEN, SANAYİ ve HİZMET SEKTÖRLERİNDE ARTTI  

Açıklanan verilere göre TR72 bölgesinde 2020 yılında tarım alanında yüzde 22,6, sanayi alanında yüzde 26,1, hizmet alanında ise yüzde 51,3 oranında istihdam sağlandı. 

2021 yılında ise tarım alanındaki istihdam düşerek yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Diğer sanayi alanında yüzde 27,4, hizmet alanında da yüzde 52,3’e çıkarak bir önceki seneye göre yükselme görüldü.

1ha

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