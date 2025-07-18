Kayseri'de Tarımsal Ekonomiye Yeni Bir Soluk: Hububat ve Çekirdek Merkezi Açılıyor

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin yalnızca bir bina değil, Kayseri’nin tarımsal ticaretine yön verecek stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti. Bağlamış, "Bu merkez, yıllık 250 bin tonluk hububat ve çekirdek alım satımına ev sahipliği yapacak ve şehrimiz için bir ilki temsil ediyor. Kayseri, bu modern tesisle tarımsal ticarette yeni bir döneme adım atıyor," dedi.

Modern Ticaretin Merkezi

Yeni merkez, KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım-satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif aracılığıyla inşa edilen 64 adet 750 metrekarelik modern ticaret dükkanını barındırıyor. Bağlamış, bu projenin Kayseri’yi entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezi haline getireceğini vurguladı. "Bu merkez, sadece fiziki bir yapı değil; üreticiye değer, tüccara güven ve tüketiciye kalite sunan entegre bir sistemdir. Her detay, tarım ürünleri ticaretini daha şeffaf, güvenilir ve verimli hale getirmek üzere tasarlandı," ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve Stratejinin Buluşması

Yeni Hububat ve Çekirdek Merkezi, devasa depolama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Uzun yıllar hizmet vermesi beklenen bu işletme modeli, tarım ürünleri ticaretinde bölgesel standartları yükseltecek ve Kayseri’nin tarım sektöründeki lider konumunu güçlendirecek. Projenin büyüklüğü, yıllık 250 bin ton ürün sirkülasyonu ve tahmini 10 milyar TL işlem hacmi ile dikkat çekiyor. Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası olarak yalnızca bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz. Tarımda değer zincirinin her halkasını güçlendirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu merkez, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olsun," diyerek geleceğe dair umut dolu bir mesaj verdi.