Kayseri'de tarımsal üretimde buğday ve arpa öne çıkıyor

İç Anadolu’nun önemli tarım şehirlerinden biri olan Kayseri’de birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. En çok üretilen ürünlerin başında buğday ve arpa geliyor. Kentin birçok ilçesinde geniş arazilerde yapılan ekimlerle birlikte her yıl binlerce ton ürün elde ediliyor. Özellikle Develi, Tomarza, Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri tarımsal üretimde öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra şeker pancarı, ayçiçeği, patates ve kabak çekirdeği üretimi de Kayseri’de yaygın olarak yapılıyor. Kayseri’ye özgü ürünlerden biri olan gilaburu da kentte yetiştirilen önemli tarım ürünleri arasında bulunuyor. Daha çok Yeşilhisar çevresinde yetiştirilen gilaburu, hem iç piyasada tüketiliyor hem de farklı illere gönderiliyor.