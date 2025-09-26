Kayseri'de Tarımsal Üretime Destek: 1 Milyon TL'lik Sondaj Projesi

Kırsal mahallelerde tarımsal üretimi desteklemek ve hayvancılıkla geçimini sürdüren vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Yeşil Enerji (Güneş Enerji Sistemi) ile Hayvan İçme Suyu Temini Projesi çerçevesinde Develi ilçesinde önemli bir içme suyu sondaj projesi başarıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu proje sayesinde, Çaylıca, Kabaklı, Çöten ve Pusatlı mahallelerinde yaşayan üreticilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yanı sıra bölgede yaşayan yaban hayvanlarının su ihtiyacı da karşılanacak. Çaylıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen sondaj çalışmasında, 232 metre derinliğe ulaşıldı. Yapılan ölçümlerde, 125, 180 ve 210’uncu metrelerde 3 farklı su damarından saniyede yaklaşık 27 ila 30 litre arasında su elde edildi.

Bu proje ile birlikte, hem üreticilerin verimliliği artacak hem de kırsal alanda sürdürülebilir hayvancılığın önü açılacak. Bölge halkı, sağlanan bu önemli hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, tarıma ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin devam etmesinden duydukları mutluluğu ifade etti.