Kayseri'de tartıştıkları şahsı silahla öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştıkları şahsı silahla öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı.

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  • 27.03.2023 17:05
  • Güncelleme: 27.03.2023 17:44
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Kayseri'de tartıştıkları şahsı silahla öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştıkları şahsı silahla öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.T., Y.K., M.E.G., A.K., A.K., A.K. ve F.K, maktul Ali F.’nin yakınları ve taraf avukatları katılırken, sanıklardan R.K. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Y.T. verdiği ilk ifade de, “Gündüz mangal yakıp alkol almıştık. Akşam da Belsin Mahallesindeki düğüne gittik. Genelde bizim düğünlerde havaya ateş edilir. O yüzden yanıma silah almıştım. Aralarında husumet olan bir iki kişi arasında kavga çıktı. Biz ayırmaya çalıştık. Kavga edenlerden R.K. de alkollüydü. Bana küfür edince bende bir tane vurdum. Sonrasında polis geldi. Ben de alkollü olduğum için oradan uzaklaştım. İşlettiğim lokale gittim. Orda R.K. aradı küfretti. O edince bende ettim. ‘Buğdaylı’dayım gel’ dedi. Y.K., M.E.G. ve A.K.’yi alıp oraya gittik. Tam Mahalleye girerken yol kenarında araçtan ateş edildi. Aracımız zarar gördü. Kendimizi korumak için ateş ettim. Geri dönerken araçtan inip birkaç el daha ateş ettik. Oradan lokale gelip alkol almaya devam ettik, sonrasında sızmışım. Ertesi gün orada bir kişinin öldüğünü öğrendim. Ailemin güvenliğini sağlayıp gidip teslim oldum” diyerek olayı anlattı.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık R.K. ise, “Y.T. ile düğünde tartıştık. Küfür ediyordu. Oradakiler ‘kadınlar ve çocuklar var küfür etme’ dediler. Ben de uyardım bana saldırdı ve bana vurdu. Bizi ayırdılar. Polis geldiğinde şahıs yoktu. Ben eve gittiğimde şahıs beni 6 kere aradı telefonda ağır küfürler ediyordu ‘oraya geleceğim 7 sülaleni vuracağım’ dedi. Ben de ‘gel kim kimi vuruyor’ dedim. Ben evdeyken tanıdığım olan A.K.’nin aracının yakıtı bitmiş oda serginin oraya çekmiş. F.K. ile Ali F.’de ordaydı. Ben de geçtim. Bir müddet sonra bir araba geldi. İçinden av tüfeği uzatıp mermiyi sürdü. Anladık bunların geldiğini havaya ateş ettim. Alperen ayağından vuruldu. Aracın arkasına geçtik. Bunlar döndü köprünün oradan ateş edildi. Araca binerken Ali F.’nin kalbinden vurulduğunu fark ettik. O sıra Ali polisi arıyordu. Hastaneye gittik kurtulamadı. Şikayetçiyim.” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA

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