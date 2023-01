Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Açılış için düzenlenen törene Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir katıldı. Açılışta konuşan Taş Çiçek Et Lokantası Sahibi Mehmet Yangın, lokantalarının esnaf lokantası konseptinde hizmet vereceğini söyledi. Lokantada yöresel ve Türk mutfağından yemeklerin olacağını belirten Yangın, “Genelde ilk başlangıçta esnaflara hitap eden bir lokanta olacağız. Çalışma saatlerimiz sabah esnaflarımızın açılış saatinde başlayacak, öğleden sonra saat 4’e doğru et döner, sulu yemek, Kayserimizin yöresel yemekleri, tandır böreği ve Kayseri’ye ait diğer lezzetler olacak. Onun yanında Türk mutfağında da hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise, “Girişimci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gerçekten Argıncık’ın çehresini değiştirecek yenilik getirmişler. Buranın da kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağı kanısındayım. Kendilerine ve çalışanlarına bol kazançlar diliyorum” dedi.

‘KAYSERİ’DE CİDDİ MANADA BİR DEVLET YATIRIMI GÖREMEZSİNİZ’

Taştekin ailesi adına konuşan Suat Taştekin de, “Kayseri’de ciddi manada bir devlet yatırımı göremezsiniz. Kayseri’de ne varsa Kayserili yapmıştır, Kayserili’nin eli değmiştir, Kayserili’nin omuzunda yükselmiştir. Biz devletimize her zaman sahip çıktığımız için devlete sitem etmiyoruz. O devlet canımız bizim. Kayseri’nin bambaşka bir vasfı vardır. Bu işletmenin doğrudan Kayseri’mize yarar getirmesini, bereket getirmesini diliyorum. Bu işletme her ne kadar da bir et lokantası olarak gözüküyorsa da aslında Kayseri’nin müteşebbis ruhunu gösteren ve memleketimizde her açılan işletmenin onlarca insana ekmek kapısı olduğu, bu memlekette hayatın yürüdüğü, bu memleketin bu ülkenin ekonomisine sahip çıktığının bir işaretidir. Türkiye önemli bir ülke, bu bayrak önemli bir bayrak, bu şehir önemli bir şehir, bu şehre hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Bizde fikir ayrılığı falan olmaz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taş Çiçek Et Lokantası kesilen kurdeleyle hizmete açıldı.