Kayseri'de Tayyip Erdoğan'a 604 bin 910 oy atıldı

Kayseri’de sandıklar yüzde 100 açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’a 604 bin 910 oy, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 285 bin 676 oy atıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2 tur seçimlerinde Kayseri’de resmi olmayan sonuçlara göre 890 bin 586 oy kullanıldı. Kullanılan bu oyların 604 bin 910’u Recep Tayyip Erdoğan’a verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 285 bin 676 oy atıldı. İlçelerde resmi olmayan sonuçlar şu şekilde:

“Bünyan: Recep Tayyip Erdoğan: 12 bin 191, Kemal Kılıçdaroğlu: 4 bin 838

Develi: Recep Tayyip Erdoğan: 32 bin 931, Kemal Kılıçdaroğlu: 9 bin 738

Felahiye: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 235, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 181

İncesu: Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 559, Kemal Kılıçdaroğlu: 5 bin 9

Pınarbaşı: Recep Tayyip Erdoğan: 8 bin 332, Kemal Kılıçdaroğlu: 5 bin 201

Sarıoğlan: Recep Tayyip Erdoğan: 6 bin 9, Kemal Kılıçdaroğlu: 2 bin 822

Sarız: Recep Tayyip Erdoğan: 3 bin 666, Kemal Kılıçdaroğlu: 2 bin 680

Tomarza: Recep Tayyip Erdoğan: 10 bin 648, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 314

Yahyalı: Recep Tayyip Erdoğan: 19 bin 838, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 925

Yeşilhisar: Recep Tayyip Erdoğan: 7 bin 92, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 634

Akkışla: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 245, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 642

Talas: Recep Tayyip Erdoğan: 59 bin 41, Kemal Kılıçdaroğlu: 41 bin 964

Kocasinan: Recep Tayyip Erdoğan: 169 bin 208, Kemal Kılıçdaroğlu: 82 bin 580

Melikgazi: Recep Tayyip Erdoğan: 248 bin 489, Kemal Kılıçdaroğlu: 115 bin 144

Hacılar: Recep Tayyip Erdoğan: 7 bin 203, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 611

Özvatan: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 51, Kemal Kılıçdaroğlu: 664.”