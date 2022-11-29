Kayseri'de tefecilere operasyon: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından tefecilik yaparak haksız ekonomik kazanç sağlayan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kentte 2 kişinin tefecilik yaparak haksız ekonomik kazanç sağladığı ve devleti vergi kaybına uğrattığı belirlendi. Şahısların işyerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise, çok sayıda pos makinesi ve not defterleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.