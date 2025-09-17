Kayseri'de tefecilik operasyonu: 9,8 milyon TL'lik vurgun yapan şüpheli tutuklandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 vatandaştan toplam 9 milyon 862 bin 400 TL tutarında para tahsil ettiği tespit edilen şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tefecilik suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği’nce Kayseri’de açık senetler kullanmak yöntemiyle tefecilik yaparak 6 vatandaştan toplam 9 milyon 862 bin 400 TL tutarında para tahsil ettiği tespit edilen bir şüpheli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde; A.B. (67)  tespit edilen adreste yakalandı. Şüpheli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 29 adet senet, 1 adet çek fotokopisi ve muhtelif miktarlarda döviz ele geçirildi. A.B. tefecilik suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

