Kayseri'de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'tefecilik', 'tehdit' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 şahıs yakalandı.
- 31.10.2023 15:06
- Güncelleme: 31.10.2023 15:27
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘tefecilik’, ‘tehdit’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 7 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 7 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.
İHA
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