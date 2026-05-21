Kayseri’de Tehlike Çanları: doğum sayısı bir yılda 831 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Doğum İstatistikleri 2025 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; toplam 895 bin 374 bebek dünyaya geldi. Doğan bebeklerin yüzde 51,4’ünü erkek, yüzde 48,6’sını ise kız bebekler oluşturdu. Kayseri’de ise 2025 yılı içerisinde canlı doğan bebek sayısı 14 bin 495 oldu. 2024 yılında 15 bin 326 canlı doğum gerçekleşirken, 2025 yılında bu sayı 14 bin 495’e düştü.