Kayseri’de tehlikeli yolculuk

Kayseri’de bir kişi, eşya yüklü kamyonette eşyaların üzerine uzanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Canını hiçe sayan kişinin tehlikeli yolculuğu bir kişi tarafından görüntülendi

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Canını hiçe sayan bir kişi, eşya yüklü kamyonette eşyaların üzerine uzanarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Tehlikeli anlara şahitlik eden sürücü cep telefonu kamerasından saniye saniye o anları kaydetti.