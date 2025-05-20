Kayseri'de tek, Türkiye'de örneği yok!

İzmir Alsancak Limanı’ndan başlayan dev türbin sevkiyatıyla gerçekleştirilen RES projesi, 194,5 metreye kadar yükselerek gökyüzüne ulaşan 65 katlı bir bina yüksekliğinde, yıllık 60 milyon kilovat saat elektrik üretimi hedefleniyor. Bu adım, hem enerji ihtiyaçlarını karşılamada hem de çevre dostu teknolojiler kullanarak sürdürülebilir ulaşımın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca, Kayseri’deki ulaşım şirketi bünyesindeki güneş enerjisi santralleriyle toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ve yıllık 3 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleşiyor. Bu enerji, elektrikli otobüslerin şarjını sağlayarak, kentte temiz ve yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor.

Kayseri, bu özellikleriyle Türkiye’de toplu ulaşımda temiz enerjiyle ilerleyen ve örnek teşkil eden tek şehir olarak öne çıkmaya devam ediyor.