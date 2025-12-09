Kayseri'de tekel bayilerin sayısın hızla artıyor: 12 Yaşındaki çocuk 2.32 promil alkollü çıktı

Kayseri'de 12 Yaşındaki Çocuklara Alkol Satışı: Endişe Verici Durum

Özellikle son 10 yılda sayıları hızla artan alkollü içeçecek satan dükkanların yaygınlaşmasıyla, gençler ve çocuklar alkollü içeceklere çok kolay ulaşabiliyor. Bu endişe verici durum, neredeyse her adım başı çoğalan alkollü içecek satan tekel bayi ve büfelerin çoğalması, sağlığın yanı sıra gençleri ve çocukları tehdit ediyor.

İki çocuğa alkol satışı yapan büfe sahibi E.Y. (51) hakkında, 18 yaşını doldurmamış kişilere alkollü içki satılması suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bu tür olayların önlenmesi için ortak çalışmalar yürütüyor.

Alkol Tüketimi ve Sağlık Durumu

Yapılan ölçümlerde, M.E.Y.’nin 0.43 promil alkol tükettiği, B.Y.’nin ise 2.32 promil alkol tükettiği belirlendi. B.Y. hastanede tedavi edilirken, M.E.Y. ise yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Alkol Satışı ve Toplumsal Etkileri

Bu olay, Kayseri'de her geçen gün sayısı artan alkollü içecek satan dükkanların yaygınlaşmasıyla birlikte, 12 yaşındaki çocukların bile alkollü ürünlere çok kolay ulaşabildiğini gözler önüne seriyor. Toplumda bu tür durumların önlenmesi için daha sıkı denetimlerin ve yasaların uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

Bu tür olayların artışı, hem aileler hem de toplum için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor. Alkol tüketiminin genç yaşlarda başlaması, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.