Kayseri'de teknik onarımla 300 milyon tasarruf edildi

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürüttüğü yoğun çalışmalarla belediye hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm daire başkanlıkları ile bağlı şirket binalarında kapsamlı teknik hizmetler gerçekleştirdi.

Kesintisiz ve Sürdürülebilir Hizmet

Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2025 yılında ısıtma ve soğutma sistemleri, jeneratör bakım ve onarımları, elektrik arıza ve bakım işleri, sıhhi tesisat arıza ve bakım çalışmaları titizlikle yürütüldü. Bunun yanı sıra binalarda meydana gelen boya, alçı sıva, fayans, çatı tadilatı, mobilya ve laminant parke tadilat işleri ile her türlü kaynak imalatları da ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Geniş Kapsamlı Teknik Bakım ve Onarımlar

Ayrıca başkanlıkça yönlendirilen elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemleri ile doğalgaz dönüşüm süreçleri de Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütüldü. Sosyal yaşam merkezlerinde bulunan tesisler ve havuzların bakım-onarım çalışmaları, havuz operatörlüğü ve kimyasal takip işlemleri düzenli olarak yapıldı.

Personel yapılanması kapsamında sosyal yaşam merkezlerinde görev yapmak üzere 15 adet havuz operatörü bulunurken, 85 teknik personel ise https://portal.kayseri.bel.tr/ üzerinden gelen taleplere SMS yoluyla en hızlı şekilde yönlendirilerek müdahalelerde bulundu. Portal üzerinden oluşturulan stok takip programı sayesinde anlık depo durumları ve malzeme kullanım yerleri kayıt altına alındı.

2025 yılında çalışma alanları genişletilerek Kayseri Kalesi, Hunat ve Düvenönü Surları, Saat Kulesi, medreseler ve Kayseri Mahallesi başta olmak üzere tarihi yapılar ve ören yerlerinde elektrik arıza, aydınlatma tamir, bakım ve onarım işleri yürütüldü. Cumhuriyet Meydanı ve tören alanı, Zeynel Abidin Türbesi ve Hunat Bölgesi, Kadınlar Çarşısı ile 27 Mayıs bölgesinde de elektrik ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca şehir genelinde bulunan 28 adet araç alt geçit ile Nalçik Bulvarı üzerindeki 4 adet yaya üst geçidinin elektrik arıza ve aydınlatma bakım-onarım işleri tamamlandı.

Tasarruf ve Hızlı Müdahale

2025 yılında gerçekleştirilen periyodik bakım çalışmaları kapsamında, 446 noktada 680 adet klima cihazının, 163 noktada 334 adet ısıtıcı cihazın bakım ve onarımları yapıldı. 76 adet jeneratörün bakım-onarım ve ikmali sağlanırken, 8 adet yapım işi tamamlandı. Sarız, Pınarbaşı, Palas ve Akkışla ilçelerinde bulunan tesislerin doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi.

Yıl boyunca 6 bin metrekare laminant parke imalatı, 15 bin metrekare duvar seramiği ve 8 bin 500 metrekare taban seramiği uygulaması yapıldı. 67 bin metrekare iç mekân, 35 bin metrekare dış mekân boyama işi tamamlanırken, 10 bin metrekare çatı membran kaplaması gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 500 adet LED armatür değişimi ile 195 adet LED direk sokak aydınlatma armatürünün imalat ve montajı yapıldı.

Havuz suyu dezenfeksiyon kimyasallarında uygulanan yeni yöntemlerle toplam yüzde 50 tasarruf sağlandı. 1 Ocak 2025 ile 22 Aralık 2025 tarihleri arasında portal üzerinden gelen 4 bin 914 adet talep karşılanarak belediye birimlerinin hizmet kalitesi aksatılmadan hızlı müdahaleler gerçekleştirildi.

2025 yılı boyunca yürütülen tüm bakım-onarım ve yapım işleri için toplam 38 milyon 285 bin 181 TL harcama yapılırken, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde belediye bütçesine 300 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı. Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, planlı ve sistemli çalışmalarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet gücünü daha da ileriye taşımayı sürdürdü.