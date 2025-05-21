Kayseri'de Teknoloji ve Eğitim Şöleni: Uluslararası Robot Yarışması Coşkuyla Açıldı

Yenilikçi projelerin sergilendiği etkinlikte, farklı kategorilerde yapılacak yarışmalar 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Kayseri’nin sanayi ve eğitim alanındaki güçlü altyapısının desteklediği yarışmada, yerel meslek lisesi öğrencilerinin aktif rol alması da dikkat çekti. Program boyunca düzenlenen tanıtım videoları ve bilimsel etkinlikler, katılımcılara teknoloji ve eğitimin kesiştiği noktayı deneyimleme fırsatı sundu.

Bu büyük organizasyon, Kayseri’nin teknolojik yatırım ve genç odaklı projelerdeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.