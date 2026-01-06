Kayseri'de Teknoloji ve İnovasyon İçin Önemli Adım: İş Birliği Sözleşmesi İmzalandı

İmzalanan sözleşme ile, ortak Ar-Ge çalışmaları, yenilikçi ürün geliştirme süreçleri ve girişimcilik destek programları gibi somut iş birlikleri hayata geçirilecek. Teknoloji Merkezi Kampüsü Projesi, Kayseri’nin iş dünyası ve akademik çevreleri arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

İmza Töreni

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine KTO Yönetim Kurulu Başkanı, ERÜ Rektörü ve AGÜ Rektörü katıldı. Başkan Gülsoy, üniversite-iş dünyası iş birliğinin önemine değinerek, bu projenin Kayseri’yi sadece ticaretin değil, aynı zamanda teknolojinin de merkezi haline getireceğini vurguladı.

Üniversitelerin Rolü

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitenin uluslararası projelerdeki tecrübesine dikkat çekerek, KTO TEKMER ile iş birliğinin önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise, akademik dünya ile iş dünyasının farklı dinamiklerini bir araya getirmenin zaman alıcı bir süreç olduğunu, ancak bu iş birliğinin güçlü bir güven bağı oluşturduğunu ifade etti.

Girişimcilere Sağlanacak Destek

İmzalanan "TEKMER Destek Programı İş Birliği Sözleşmesi" sayesinde, KTO TEKMER bünyesinde yer alacak girişimciler, her iki üniversitenin akademik mentorluk desteğinden ve teknik bilgi birikiminden faydalanabilecek. Bu iş birliği, Kayseri’nin girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Bu tarihi adım, Kayseri’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimini hızlandırarak, şehrin ulusal ve uluslararası düzeydeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.