Kayseri'de Temiz Ekran Çağrısı

Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘Temiz Ekran Hareketi’ Ortak Basın Açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, İsrail’e destek verdiği düşünülen firmalara karşı uygulanan boykotun sadece tüketici boyutunda kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Gazze’de soykırım uygulayan İsrail’i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçesine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medyayı savaş cephesi ilan eden İsrail’in; boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diğer reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Reytingi ve reklam gelirini tek ölçüt olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Temiz Ekran Hareketi; sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Aileyi, nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir. Ecdadımız, dün işgale kalkışanlarla azimle mücadele etti. Bize bu cennet vatanı emanet etti. Bugün ekranlar üzerinden kültürel işgale yeltenenler var. Bunlarla da bizler aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu sorumluluk hepimizindir. Ne tek bir karış toprağımızı ne de tek bir evladımızı vermeyeceğiz. Bu akşam sosyal medya üzerinden sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, oyuncular, yapımcılar, senaristler, kanaat önderleri ve münevverler ‘Temiz Ekran Hareketi’ manifestosunu paylaşacak. Tüm vatandaşlarımızı bu manifestoyu paylaşmaya ve destek vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.