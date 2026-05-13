Kayseri'de 'Temiz Ekran' İçin Ortak Basın Açıklaması
Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek 'Temiz Ekran Hareketi' kapsamında Kayseri'de de önemli bir buluşma gerçekleşecek. Büyük Aile Platformu (BAP) öncülüğünde yürütülen hareket, ekranlardaki yozlaşmaya karşı kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Kayseri’deki basın açıklaması, 15 Mayıs Cuma günü Cuma namazı çıkışı saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde yapılacak.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu da harekete destek veriyor.
Destek Veren Kuruluşlar
- Milli İrade Platformu
- Eğitime Destek Platformu (EDP)
- Filistine Destek Platformu
- Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)
- Memur-Sen
- Eğitim-Bir-Sen
- Diyanet-Sen
Kayseri’de yapılacak açıklama, şehirde “ekranlardaki çürümeye karşı toplumsal duruş” olarak değerlendiriliyor. Hareketin, aile ve toplum değerlerini koruma adına güçlü bir mesaj vermesi bekleniyor.