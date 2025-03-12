Kayseri'de Teravihin Hatimle Kılındığı Camilere Yoğun İlgi

Bu yıl, Camii Kebir'in yanı sıra Kayseri Merkezinde Hunat, Gülük, Han ve Lale Camileri, hatimle teravih namazı kılmak isteyen cemaatin tercihi haline geldi.

Cemaatin bu camilerdeki katılımı, normal camilere göre belirgin bir şekilde artmış durumda. Her akşam neredeyse yarısına kadar dolup taşan bu mekanlarda, Ramazan gecelerinde birlikte, namaz kılıp, dua etmenin ve Kuran-ı Kerim dinlemenin mutluluğu yaşanıyor.

Camii Kebir'de, özellikle teravih sırasında yapılan hatimlerin, ibadet edenler üzerinde yarattığı manevi atmosfer dikkat çekiyor. Her gün Kuran'ı Kerim'den bir cüz'ün okunduğu teravih namazlarının yanı sıra, toplu dua ve ibadetlerin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiği belirtiliyor.

Tarihi Hunat, Gülük ve Han Camileri de bu atmosferin bir parçası olarak, Ramazan ayının getirdiği manevi havayı en iyi şekilde hissettiren yerlerden biri oldu. Bu yıl ilk kez teravih namazının hatimle kılındığı Lale Cami'nin cemaatında da geçmiş yıllara nisbetle belirgin bir artış söz konusu.

Cemaat teravih namazında okunan Kur'anı Kerim'den cüzlerin tilaveti sonrasında Ramazan'ın manevi iklimini daha derinden yaşamayı amaçlıyor.

Ramazan'ın ilerleyen günlerinde azalan teravih cemaatına, hatimle teravih kılınan camilerde pek rastlanmıyor. Çünkü bu camileri tercih edenler Ramazan gündüzlerinde okudukları mukabelelerin tekrarını teravih namazlarında dinleyerek yapıyorlar.

Ayrıca Kayseri merkez dışında bulunan mahallelerde ve ilçelerde bulunan camilerde de hatimle teravihin kılındığı camilerdeki cemaat sayısı diğer camilere nispetle daha fazla olduğu belirtiliyor.

Camilerin dolup taşması, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Ramazan ayında ibadetlerine daha fazla katılmayı arzulayan Kayserililere umut veriyor.