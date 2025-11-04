Kayseri'de terfi eden hakimler ve savcılar açıklandı

  • Haberler
Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararına göre Kayseri'de görev sürelerini doldurarak terfi eden hakim ve savcıların olduğu liste Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararına göre görev sürelerini dolması ile terfi eden hakim ve savcıların isimleri paylaşıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre terfi eden hakimler ve savcılar arasından Kayseri’den isimler de yer aldı.

Buna göre Kayseri’de mümtazen ve tercihan terfi eden hakimler ve savcılar şu şekilde;

Adli Yargı Hakim Sınıfına terfi eden hakimler ve görev yerleri; 
2’nci derecede mümtazen yükselmeye layık 
Murat Çetin Kayseri Hâkimi,
3’ncü derecede mümtazen yükselmeye layık 
Nuriye Gölbaşı Kayseri Hâkimi,
Arife Ağaya Kayseri Hâkimi,
Tuğba Altıntaş Çelik Kayseri Hâkimi, 
Pervin Altun Kayseri Hâkimi, 
Sevgi Işık Tosun Kayseri Hâkimi
3'üncü derecede tercihan yükselmeye lâyık olan; 
Serpil Polat Kayseri Hâkimi,
Büşra Şen Kayseri Hâkimi,
4'üncü derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
Ebru Küçük Tomarza Hâkimi

5'inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
Şükran Ateş Kayseri Hâkimi,
Merve Filiz Yaşar Kayseri Hâkimi

5'inci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
Hilal Koçak Kayseri Hâkimi

B-SAVCI SINIFI
2'nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

Haydar Doğan Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Ümit İşbecer Kayseri Cumhuriyet Savcısı

3'üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

Tuncay Tosun Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Hamza Can Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Yusuf Çelik Kayseri Cumhuriyet Savcısı

5'inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

Ahmet Erhos Develi Cumhuriyet Savcısı

Serkan Yıldız Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Mustafa Burak Ertürkmen Bünyan Cumhuriyet Savcısı

İdari Yargı
2'nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
Erhan Kahraman Kayseri İdare Mahkeme Üyesi

Haber Merkezi

