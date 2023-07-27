Kayseri'de termometreler 38 dereceyi gösterdi

Termometrenin 38 dereceyi gösterdiği Kayseri'de, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendine serin yerlere attı.

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  • 27.07.2023 15:18
  • Güncelleme: 27.07.2023 15:25
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Kayseri'de termometreler 38 dereceyi gösterdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Termometrenin 38 dereceyi gösterdiği Kayseri’de, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendine serin yerlere attı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de hava sıcaklıkları etkisini gösteriyor. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sıcaktan kaçarak gölge yerlere sığındı. Sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazıları elini yüzünü yıkarken, bazıları da ellerinde bulunan malzemeyi yelpaze gibi kullanarak serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Müzeyyen Yıldırım, havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek, “Çarşıya işlerim için çıktım. Çok sıcak, çocuklarla birlikte bunaldık. Özellikle işim olmasaydı çıkmamayı tercih ederdim. Çocuklarla anı olması için havuzun yanında fotoğraf çekindik. Şimdi eve gitmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş Mustafa Karaömer ise, “Hava çok sıcak. Yıllardır Kayseri’de ilk defa bu kadar sıcak oldu. Dışarısı 37 derece. Kimse dışarı çıkmasın. Hastalar, yaşlılar, çocuklar evlerinde otursun. Benim işim vardı, bankaya geldim. İşimi hallettim, şimdi gidiyorum. Tavsiyem kimsenin dışarı çıkmaması. Sıcak havalar insanı çarpar” diye konuştu.

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İHA

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