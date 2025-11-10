Kayseri'de terör oprerasyonunda 9'ü Fetö'den 21 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen 1 haftalık çalışma neticesinde toplamda 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 12 şahıs olmak üzere toplamda 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.