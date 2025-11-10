  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de terör oprerasyonunda 9'ü Fetö'den 21 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen 1 haftalık çalışma neticesinde toplamda 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 12 şahıs olmak üzere toplamda 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

